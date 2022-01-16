رويترز: إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية بتفجير انتحاري في مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 12:10
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حزب الله وحركة أمل: نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي
حزب الله وحركة أمل: الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء لمناقشة كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين
حزب الله وحركة أمل: سنحضر جلسات الحكومة استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء ونداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية
حزب الله وحركة أمل: المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة
الرئيس ميقاتي: نرحب بالبيان الصادر عن حزب الله وحركة أمل وسأدعو مجلس الوزراء للانعقاد فور تسلم مشروع الموازنة من المالية
الرئيس ميقاتي أجرى اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري وتشاور معه في التطورات السياسية الأخيرة
النائب حسن فضل الله: قررنا العودة إلى الحكومة من أجل مصالح الناس وحتى لا يحملنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد
الثلوج تغطي للمرة الأولى هذا العام منطقة البقاع الشمالي والهرمل وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة
غرفة التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات والرؤية سيئة بسبب كثافة الضباب
وزارة الصحة العامة: 6019 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش تتهم سلطات العدو بتعمد نقل عدوى فيروس كورونا له في محاولة لتصفيته قبل الإفراج عنه
الأسرى الاداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 16 على التوالي
الجيش الأردني: مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد في اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية
حاكم ولاية تكساس الأميركية يعلن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين داخل كنيس يهودي في بلدة "كوليفيل" ومقتل مُحتجز الرهائن
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وسائل إعلام يمنية: 53 غارة لطائرات العدوان على عدد من المحافظات خلال 24 ساعة
نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي: بيان مجلس الأمن حول سفينة "روابي" الإماراتية محكوم باعتبارات تمويلية
الشرطة الأمريكية: 4 رهائن بينهم حاخام داخل كنيس يهودي بمنطقة كوليفيل في ولاية تكساس
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كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً جديداً في تجربة ثالثة خلال أسبوعين في تحد للعقوبات الأميركية الجديدة
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركان تونغا
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للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً جديداً في تجربة ثالثة خلال أسبوعين في تحد للعقوبات الأميركية الجديدة
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركان تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
السلطات النيوزلندية تصدر تحذيراً من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا جنوب المحيط الهادئ
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركاني في تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
رويترز: إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية بتفجير انتحاري في مقديشو
منذ 1 ساعة
16 January، 2022
الصومال
الناطق باسم الحكومة الصومالية
تفجير انتحاري
مقديشو
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