كازاخستان.. مقتل 225 شخصاً خلال أعمال الشغب

أعلن رئيس النيابة الجنائية بمكتب المدعي العام في كازاخستان سيريك شلباييف السبت، مقتل 225 شخصا، بينهم 19 من قوات الأمن خلال أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد خلال الفترة الماضية.

وأوضح شلباييف، أن عدد المصابين خلال أعمال الشغب بلغ 4578 شخصا، بينهم 3393 من أفراد الأمن. وأشار المسؤول الكازاخي، إلى أنه يجرى حاليا التحقيق في 546 قضية جنائية مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في البلاد، مضيفا أن هناك 44 قضية تتعلق بالإرهاب، و34 مرتبطة بأعمال الشغب، و19 قضية أخرى تتعلق بالقتل.

وبحسب المسؤول، فقد تم احتجاز 672 شخصا مشتبه بهم بارتكاب جرائم في مراكز الاحتجاز المؤقت، بينهم 446 تم احتجازهم بأمر من المحكمة.

المصدر: سبوتنيك