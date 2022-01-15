نيوزيلندا..تحذير من تسونامي كبير إثر فوران بركاني في تونغا بجنوب المحيط الهادي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2022 - 13:44

نيوزيلندا..تحذير من تسونامي كبير إثر فوران بركاني في تونغا بجنوب المحيط الهادي

منذ 43 mins 15 January، 2022
زلزال نيوزلندا
زلزال نيوزلندا
أخبار دولية - نيوزلندا

أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيراً من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي. وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات السبت، “نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغغا – تونغا – هونغغا – هاباي في تونغا”.

وحذر البيان، “يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ”. ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد. وقالت وسائل إعلام في تونغا قبل ساعات إن فريقا من الجيولوجيين المحليين، الذين خرجوا لمراقبة ثوران بركان هونغا توغجا هونغا هاباي، 65 كيرومترا شمالي العاصمة نوكوألوفا، أمس الجمعة، لاحظوا انفجارات هائلة في البركان.

وأدّى ثوران البركان لوقف كافة رحلات الطيران الداخلية السبت.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح