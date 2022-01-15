نيوزيلندا..تحذير من تسونامي كبير إثر فوران بركاني في تونغا بجنوب المحيط الهادي

أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيراً من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي. وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات السبت، “نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغغا – تونغا – هونغغا – هاباي في تونغا”.

وحذر البيان، “يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ”. ودعا الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد. وقالت وسائل إعلام في تونغا قبل ساعات إن فريقا من الجيولوجيين المحليين، الذين خرجوا لمراقبة ثوران بركان هونغا توغجا هونغا هاباي، 65 كيرومترا شمالي العاصمة نوكوألوفا، أمس الجمعة، لاحظوا انفجارات هائلة في البركان.

وأدّى ثوران البركان لوقف كافة رحلات الطيران الداخلية السبت.

المصدر: سبوتنيك