الشيخ ياسين: خراب لبنان لا ينفع معه الترقيع والانهيار صنيعة الساعين وراء المشاريع الصهيواميركية

حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، المسؤولين من أن “هذا الخراب الذي حل بلبنان لا ينفع معه الترقيع الذي يمارسه معظمهم، والذي يساهم عن قصد او غير قصد بتعميق الازمة وشد الخناق على كل المواطنين في كل المناطق والطوائف”.

وتابع: “إن عرقلة الحوار، تدل على عدم مسؤولية البعض ولامبالاتهم تجاه انهيارات الوطن على مختلف الصعد، وهذا كله يؤكد ان الانهيار هو صنيعة المعرقلين والساعين وراء المشاريع الصهيواميركية التي تدفع باتجاه الخراب الكامل”.

اضاف: “الامن الذي ينعم به لبنان هو بفضل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، التي حررت الارض وحمت لبنان من المشروع الارهابي الصهيواميركي التكفيري، الذي لم يرق لازلامه في لبنان والمنطقة، ودفعهم الى تأزيم الوضع واتهام المقاومة بالارهاب، والمطالبة بنزع سلاحها حتى يسهل على الكيان الصهيوني اعادة احياء مشروعه، باحتلال الارض وتنفيذ مشروع شرق اوسط جديد من جديد، وهذا لا يمكن ان يتم ما دامت الثلاثية تحمي الوطن وتحافظ عليه، وهي مدعومة من كل المواطنين الشرفاء في لبنان والمنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام