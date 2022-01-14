حميميم: إصابة جنديين سوريين بهجمات نفذها مسلحون

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافليف إصابة جنديين سوريين بجروح خلال اليوم الماضي نتيجة اعتداء قناصة الإرهابيين وقصف بالهاون.

وقال: “في محافظة اللاذقية أصيب جندي سوري نتيجة هجوم قناص نفذه إرهابيون من منطقة القرمانلي على مواقع للقوات الحكومية في منطقة مستوطنة كولجوك”.

وأضاف: “أصيب جندي سوري آخر جراء قصف بالهاون من منطقة برزة فوقاني على مواقع القوات الحكومية في بلدة عكا”.

وأشار جورافليف إلى أنه تم خلال اليوم الماضي تسجيل 12 قصفا في منطقة وقف التصعيد في إدلب “6 هجمات في محافظة حلب، وثلاث هجمات في محافظة اللاذقية وقصفين في محافظة إدلب، وقصف واحد في محافظة حماة”.

المصدر: وكالات