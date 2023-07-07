حميميم: المسيرات الأمريكية تؤدي لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي بالطائرات الروسية تلقائيا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف أن أنظمة توجيه المسيرات الأمريكية في سوريا تظهر تأثيرا على الطائرات الروسية ما قد يؤدي لتشغيل تلقائي لأنظمة الدفاع الجوي بالطائرة.

وأعلن غورينوف الخميس، قائلا “إن ما يستدعي القلق بصورة خاصة، هي تلك الحقائق التي سجلها طيارو سلاح الجو الروسي خلال التدريبات عن تأثير أنظمة التوجيه الإلكترونية للطائرات المسيّرة الأمريكية، التي تؤدي إلى التشغيل التلقائي لأنظمة الدفاع المحمولة على متن الطائرات الروسية”.

ولفت غورينوف إلى أن الجانب الروسي يسجل مرة أخرى، انتهاكات منهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة برحلات الطائرات بدون طيار، من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه “سجلت خلال اليوم 9 خروقات، جميعها في المنطقة المغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية إجراء مناورات روسية – سورية مشتركة في شمال سوريا”.

وبدأت الخميس، المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة لسلاح الجو الروسي ونظيره السوري في سوريا. وبحسب ما أوردته وزارة الدفاع الروسية، فإن التدريبات ستستمر حتى منتصف يوليو الجاري.

المصدر: وكالات