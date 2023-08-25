أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت، أن طائرة من طراز “إف-16” تابعة لـ “التحالف الدولي”، اقتربت بشكل خطير من مقاتلة “سو-35” تابعة للقوات الجوية الروسية.

وأوضح كوليت “بتاريخ 23 آب/ أغسطس الساعة 10:30 وعلى ارتفاع حوالي 6500 متر، قامت طائرة من طراز “إف-16″ تابعة للتحالف الدولي، باقتراب خطير من طائرة سوخوي-35 التابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من الحدود الجنوبية لسوريا، والتي كانت تقوم برحلة مقررة”.

وأضاف أن الطائرة الروسية كانت تحلق على طول الحدود الجنوبية لسوريا. وقام الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام.

وأكد كوليت، أنه من خلال مثل هذه الإجراءات، يواصل التحالف الدولي خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري. كما تم تسجيل 19 خرقا خلال اليوم الماضي لطائرات إف-35 و إف-16 التابعة التحالف الدولي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل “تسع حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي الاصطدام، تتعلق برحلات لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي”. كما سجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، “تعرض سبعة مواقع للقوات الحكومية السورية لهجوم من قبل جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية في كل من محافظة حلب، ومحافظة إدلب، ومحافظة اللاذقية. وتم خلال النهار، على إثرها إسقاط طائرتين بدون طيار للمسلحين مزودتين بعبوات ناسفة”.

المصدر: روسيا اليوم