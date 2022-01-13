الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: جماهير شعبنا في النقب المحتل تواصل تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني لإفشال محاولاته في تهويد الأرض الفلسطينية وشطب معالمها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2022 - 20:18

الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: جماهير شعبنا في النقب المحتل تواصل تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني لإفشال محاولاته في تهويد الأرض الفلسطينية وشطب معالمها

منذ 31 mins 13 January، 2022
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