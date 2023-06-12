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June 12 2023 - 19:44

العدو الاسرائيلي يواصل سياساته بهدم منازل الفلسطينيين في الاراضي المحتلة

منذ 2 ساعة 12 June، 2023
سياسة الهدم الاسرائيلية
فلسطين

يواصل العدو الاسرائيلي سياساته التعسفية بهدم منازل الشعب الفلسطيني والاعتداءات على ممتلكاته في انتهاك فاضح لكل المبادئ والقوانين التي ترعى حقوق الانسان بالعيش بأمن والأمان.

وبالسياق، هدمت جرافات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي الاثنين خمسة منازل في قرية عرعرة في النقب الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “آليات إسرائيلية هدمت هذه المنازل في ضواحي قرية عرعرة”، ولفتت الى ان “أوامر هدم المساكن الخمسة يأتي في سياق تضييق الخناق على المواطنين في منطقة النقب، وتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم، لصالح عمليات الاستيطان الصهيوني”.

المصدر: فلسطين اليوم

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