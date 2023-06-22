الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: عملية الاغتيال الجبانة لثلة من المقاومين بقصف الطائرات في جنين دليل فشل جديد للاحتلال الصهيوني في مواجهة أبطال المقاومة ميدانياً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 02:56

الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: عملية الاغتيال الجبانة لثلة من المقاومين بقصف الطائرات في جنين دليل فشل جديد للاحتلال الصهيوني في مواجهة أبطال المقاومة ميدانياً

منذ 3 ساعة 21 June، 2023
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