قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على شاب فلسطيني وتعتقله في النقب المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 13 2022 - 18:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يصدر بياناً حول المشاورات واللقاءات التي أجراها الرئيس ميشال عون بشأن الدعوة إلى الحوار
رئاسة الجمهورية: مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحملون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل
رئاسة الجمهورية: ندعو المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا
رئاسة الجمهورية: المعطلون للحوار والرافضون له يتحملون مسؤولية خسارة الناس لأموالهم وخسارة الدولة لمواردها
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون ماض في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تنفذ إضراباً عاماً واعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية
إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال قمع قوات العدو تظاهرة في النقب المحتل نصرة للبلدات المستهدفة بالتجريف
جيش العدو: مقتل ضابطين قرب غور الأردن في إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص والتحقيق مستمر في ملابسات الحادث
إعلام العدو: الضابطان هما قائدا سرية في لواء الكوماندوز وقتلا بنيران جندي ظن أنهما "مخربان"
والدة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان تعلن الإضراب عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه
المرصد المعارض: مقتل 11 مسلحاً من "داعش" وإصابة 20 بضربات روسية على مواقعهم في بادية السخنة وتدمر وبادية دير الزور
المحكمة الاتحادية في العراق تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً
الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح يقدم رسمياً أوراق ترشحه إلى منصب رئاسة الجمهورية
قوات الأمن السودانية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في العاصمة الخرطوم
مجلس الأمن الدولي يدعم جهود المبعوث الأممي إلى السودان لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكوّنين المدني والعسكري
الجيش الليبي يعلن عن إغلاق المنافذ الحدودية مع تشاد والسودان حتى إشعار آخر
تونس: دعوات للتظاهر غداً الجمعة رغم قرار الحكومة بفرض حظر تجول ليلي ومنع كافة الفعاليات المفتوحة لمدة أسبوعين
المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا يصل إلى المغرب في إطار جولة تشمل أيضاً الجزائر وموريتانيا
الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري في الخرطوم
مقتل ضابط شرطة سوداني برتبة عميد خلال تظاهرات الخرطوم الخميس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: على الاتحاد الأوروبي التوقف عن تخريب العلاقات التركية الأوروبية
الدفاع الروسية: وحدات جنود السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت انسحابها من كازاخستان بعدما أنجزت مهامها
الكرملين: العقوبات التي يهدد بها مشرعون أميركيون ضد الرئيس فلاديمير بوتين ستشكل تجاوزاً للحدود
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نتوقع من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الوفاء بوعدهما بالرد الكتابي على مطالبنا
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: موسكو لا ترى سبباً لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول الضمانات الأمنية
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: من غير الوارد التفاوض تحت الضغط بشأن أوكرانيا
وزارة الدفاع الألمانية تطالب بحل قضية أوكرانيا عبر المفاوضات وعدم ربطها بمشروع "نورد ستريم 2"
الأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
الحكومة النيجيرية تعلن عن إنهاء الحظر المفروض على تويتر منذ 7 أشهر بعد حذف الموقع تغريدة للرئيس محمد بخاري
مقتل 18 شخصاً على الأقل وإحراق عشرات المنازل في هجوم استهدف قرية وسط نيجيريا
الصحة العالمية: الشرق الأوسط شهد في الأسبوع الأول من 2022 زيادة في إصابات كورونا بنسبة 89% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه
مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 في البلاد
الحكومة البلغارية الجديدة توافق على إلغاء برنامج جوازات السفر الذهبية الذي يمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة في البلاد
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على شاب فلسطيني وتعتقله في النقب المحتل
منذ 2 ساعة
13 January، 2022
النقب المحتل
التعليقات
ذات صلة
مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في النقب المحتلة
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعتقل طفلة فلسطينية (12) عامًا في قرية سعوة بالنقب المحتل
مصادر فلسطينية : إصابة شاب فلسطيني بعد دهسه من قوات الاحتلال في في النقب المحتل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح