إثيوبيا: البدء قريباً بإنتاج الطاقة من سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، البدء قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة، داعية السودان إلى الاحتفال بالحدث لأنها المستفيد الأكثر منه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن بلاده “ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة “، داعيا السودان إلى الاحتفال بهذا الحدث لأنه المستفيد الأكثر، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف “إن إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية (مصر وإثيوبيا والسودان) بشأن القضايا العالقة”، مؤكدا أن المفاوضات ستتواصل للتوصل إلى حل مربح للجميع.

وأوضح أن أديس أبابا “واجهت تحديات كثيرة، في العام الماضي 2021، منها تعثر المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وحرب شمال البلاد والضغوطات الخارجية والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا”، مؤكدا أن البلاد تغلبت على هذه المشكلات وواصلت طريقها نحو التنمية. وأشار إلى أن “الخطة الرئيسية للبلاد في العام الجديد 2022 هي تحقيق احترام سيادة الوطن ومواصلة التنمية والازدهار في البلاد من خلال إكمال بناء سد النهضة وحل الأزمة الحدودية مع السودان وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الصديقة”.

المصدر: روسيا اليوم