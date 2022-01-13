حزب الله في صيدا استقبل وفد هيئة فلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من هيئة فاقدي الأوراق الثبوتية من الفلسطينيين برئاسة محمود مهنا في مقر الحزب في صيدا، في حضور مسؤول شعبة صيدا عارف حميد، ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو حيث عرض الوفد بحسب بيان للحزب “لمعاناة شريحة فاقدي الأوراق الثبوتية من الفلسطينيين في لبنان بسبب عدم وجود هويات او أي بطاقة تعريف لديهم”.

وناقش المجتمعون “كيفية تفعيل العمل لضمان حصولهم على حقوقهم في الهوية ضمن مسار قانوني مع الجهات الرسمية اللبنانية والفلسطينية المعنية، وعرض الوفد للواقع الإنساني والاجتماعي الصعب الذي تعاني منه هذه الفئة من الفلسطينيين لعدم امتلاكهم بطاقات الهوية، مما يشكل عائقا كبيرا في حياتهم وحياة أبنائهم والأجيال القادمة”.

من جهته ضاهر نوه بـ”نشاط الهيئة”، مؤكدا “ضرورة رسم مسار واضح لحل المشكلة من الناحيتين القانونية والإنسانية، مطالبا “الجهات الرسمية العمل وبشكل عاجل على حل قضيتهم وانصافهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام