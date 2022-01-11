العدو الاسرائيلي اعتدى على الاراضي الزراعية في الضفة المحتلة

جرفت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء أراضي زراعية واقتلعت عشرات أشتال الزيتون واللوزيات، وهدمت جدرانا استنادية وخزانا للمياه في بلدة بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات كبيرة اقتحمت منطقة القصير والخمار، وشرعت بتجريف أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بنحو 40 دونما، وهدم جدران استنادية وخزان للمياه”، وتابعت “كما اقتلعت عددا من أشتال الزيتون واللوزيات، تعود لمواطنين من عائلة عسيلة وعوينة، كما جرفت طريقا تمر من وسط أراضي المواطن محمد فهد عوينة، للوصول الى الأراضي الزراعية التي يجري تجريفها”.

وأشارت المصادر الى أن “قوات الاحتلال هدمت أيضا خيمة بمنطقة المخرور في بيت جالا غرب بيت لحم تعود للمواطن رمزي قسيسية”.

المصدر: وكالة وفا