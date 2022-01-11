صهاينة يجرفون أجزاء من باحات الحرم الابراهيمي بالخليل في الضفة المحتلة

جرّف مستوطنون صهاينة الثلاثاء أجزاء من ساحات الحرم الإبراهيمي بالخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطنون قاموا بأعمال تجريف تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الإبراهيمي الشريف”.

من جهته، قال مدير أوقاف الخليل الشيخ جمال أبو عرام إن “الاحتلال بدأ رسميا بالتأسيس لإنشاء مصعد للمستوطنين على حساب ساحات الحرم ومعالمه التاريخية والحضارية”، ولفت إلى أن “ما يقوم به الاحتلال من حفريات وتخريب متعمد بمحاذاة منطقة صور القلعة حيث قاعدة المصعد المزمع إقامته، هو بداية لعمليات حفر وتدمير ستطال مساحات كبيرة من الحرم”.

وأضاف عزام ان “نجاح الاحتلال في تنفيذ مخططاته وصولا إلى باب الحرم يمثل طمسا كاملا وتغييرا كبيرا لمعالم الحرم الإبراهيمي”، واعتبر أن “ما يقوم به الاحتلال يمثل سابقة خطيرة بحق هذا الموروث التاريخي والديني، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي تدعو إلى المحافظة عليه وحماية هذا التراث الحضاري”.

المصدر: فلسطين اليوم