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January 11 2022 - 13:52

أطعمة غير محلاه و تحتوي على نسبة عالية من السكر

منذ 15 mins 11 January، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أشارت إخصائية تغذية، الى أن بعض المواد الغذائية تحتوي على كمية كبيرة مما يسمى بالسكر المضاف، حتى لو كان المنتج غير محلى.

وأوضحت الإخصائية، ناتاليا كروغلوفا وهي تعمل في المركز الطبي والتعليمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة سان بطرسبورغ، أن قائمة المواد الغذائية التي تضم أكثر كمية من السكر المضاف تتصدرها منتجات الحلويات والمخابز، وتليها “الإفطار الجاهز” والزبادي المليء بالفواكه، وبعض الصلصات والمايونيز. كما يوجد السكر المضاف في النقانق المسلوقة والفطائر والكاتشب، حيث يتم إضافته لتحسين الطعم.

وشددت في الوقت ذاته على أن الكربوهيدرات الموجودة في الفواكه لا تعد سكرا مضافا.

المصدر: فلسطين اليوم

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