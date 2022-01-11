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January 11 2022 - 13:50

موسكو: الوفد الروسي يعول على حوار بناء وجوهري مع الناتو

منذ 29 mins 11 January، 2022
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أخبار دولية - روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن الوفد الروسي الذي سيجري المحادثات مع الناتو في إطار مجلس “روسيا-الناتو” يتطلع إلى حوار بناء حول المسائل الجوهرية.

وقال غروشكو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، قبل يوم من المحادثات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي: “نحن ذاهبون إلى هناك بتوقعات واقعية، ونأمل أن تكون هذه المحادثات جادة وعميقة حول المشاكل الرئيسية والجوهرية للأمن الأوروبي”.

وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإن حلف شمال الأطلسي التزم الصمت لسنوات عديدة بشأن هذه المشاكل واعتبر موقف موسكو غير مهم.

وأضاف غروشكو أن “كل شيء يأتي في الوقت المناسب، وليس من المبالغة القول إن لحظة الحقيقة ستأتي في علاقتنا مع الحلف”.

وفي ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، تنطلق غدا الأربعاء محادثات في إطار اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

المصدر: وكالات

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