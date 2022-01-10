القاء القبض على 4 ارهابيين في السليمانية

أعلنت المديرية العامة لاستخبارات وأمن السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة عناصر إرهابية.

وذكرت المديرية في بيان ، أن “عملية إلقاء القبض على الإرهابيين، جرت وفق عمل مهني يسوده الدقة والسرعة، وبناء على ضوء معلومات استخبارية وبمتابعة حثيثة لملف المطلوبين الهاربين من القضاء”.

وأضافت أن عملية إلقاء القبض على الإرهابيين في السليمانية، جرت بالتنسيق مع مديرية أسايش المحافظة”، لافتة إلى أن “الملقى القبض عليهم صادرة بحقهم مذكرات قضائية من محاكم مختصة مختلفة وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية كافة، واحالتهم إلى جهة الطلب”.

المصدر: مواقع