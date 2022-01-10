بوتين: نرصد إرهابا دوليا في كازاخستان، والمسلحون يمتلكون خبرة القتال في “النقاط الساخنة” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 11:30
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: المقاومة أصبحت جزءا حقيقيا من هوية لبنان الوطنية واستقلاله الناجز
السيد صفي الدين: الذين يتهجمون على المقاومة خدمة لمصالح أميركا وإسرائيل من أجل مواقع سياسية فإنهم لن يصلوا إليها حتما
صحيفة الجمهورية عن زوَّار عين التينة: الرئيس بري سيلبّي أي دعوة يوجّهها رئيس الجمهورية لعقد الحوار الوطني
غالبية المدارس تستأنف عملها اليوم بعد انتهاء العطلة الطويلة التي أعطيت للطلاب خلال فترة الأعياد
رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا للمنار: تم إعطاء 50 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا خلال ماراتون فايزر الأخير
عبد الرحمن البزري للمنار: لعدم تعطيل الأعمال الدراسية وغير الدراسية والإقبال على التلقيح واتباع الإرشادات اللازمة
وزارة الصحة العامة: 4780 إصابة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
مراسل المنار: فوز لائحة "معاً للإنقاذ" بـ 13 مقعداً من أصل 20 في انتخابات مجلس نقابة أطباء الأسنان
البرلمان العراقي ينتخب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب لدورة جديدة بحصوله على 200 صوت
الإخبارية السورية: إصابة عدد من المدنيين برصاص مليشيا "قسد" أثناء محاولتها تفريق مظاهرة ضدها في بلدة السويدية بريف الرقة
وزير الخارجية الإيراني: قريبون من اتفاق جيد في فيينا لكن من أجل انجازه في وقت قصير على الطرف الآخر أن ينخرط بشكل أكبر
عبد اللهيان للأمريكيين: إذا كنتم صادقين فأفرجوا عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج كعلامة حسن نيتكم
إندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
إصابة فلسطيني في صدره برصاص الاحتلال قرب جسر قرية خربثا المصباح غرب رام الله
مقتل متظاهر جراء إطلاق قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات وسط الخرطوم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
عبد اللهيان للأمريكيين: إذا كنتم صادقين فأفرجوا عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج كعلامة حسن نيتكم
إندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
إصابة فلسطيني في صدره برصاص الاحتلال قرب جسر قرية خربثا المصباح غرب رام الله
مقتل متظاهر جراء إطلاق قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات وسط الخرطوم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
إصابة فلسطيني في صدره برصاص الاحتلال قرب جسر قرية خربثا المصباح غرب رام الله
الداخلية في غزة: أحد المتورطين في اغتيال فادي البطش في ماليزيا عام 2018 إعترف بتكليفه من جهاز الموساد الإسرائيلي
مقتل متظاهر جراء إطلاق قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات وسط الخرطوم
الرئاسة الكازاخستانية: الوضع في جميع الأقاليم مستقر وتمت استعادة كافة المباني الإدارية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
بوريل وبلينكن: على روسيا خفض التصعيد وأي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له تبعات وخيمة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: موسكو تشعر بخيبة إزاء الإشارات الواردة من واشنطن وبروكسل عشية محادثات جنيف
ريابكوف: موسكو لن تبحث مع واشنطن الأوضاع في كازاخستان وهذا ملف لا يخص الولايات المتحدة
الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات
مكتب الرئاسة في كازاخستان: قوات بقيادة روسية تحرس عددا من المنشآت الاستراتيجية
الرئاسة الكازاخستانية: الوضع في جميع الأقاليم مستقر وتمت استعادة كافة المباني الإدارية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس يتحوّل اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بوتين: نرصد إرهابا دوليا في كازاخستان، والمسلحون يمتلكون خبرة القتال في “النقاط الساخنة” (سبوتنيك)
منذ 34 mins
10 January، 2022
بوتين
كازاخستان
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