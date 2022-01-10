بوتين: نرصد إرهابا دوليا في كازاخستان، والمسلحون يمتلكون خبرة القتال في “النقاط الساخنة” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 11:30

بوتين: نرصد إرهابا دوليا في كازاخستان، والمسلحون يمتلكون خبرة القتال في “النقاط الساخنة” (سبوتنيك)

منذ 34 mins 10 January، 2022
أخبار موقع المنار

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