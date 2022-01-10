النفط يرتفع بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات في كازاخستان وليبيا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد، بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي إلى 729 ألف برميل يومياً.

وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في كانون الأول/ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

ويبلغ متوسط إنتاج كازاخستان من النفط الخام حوالي 1.6 مليون برميل يومياً، قبل احتساب حصتها من التخفيضات المعتمدة من قبل “اوبك+”.

وجاءت أزمة الإمدادات المحتملة في كازاخستان وتراجع إنتاج ليبيا في وقت لم تستطع دول “أوبك+” مواكبة نمو الطلب على النفط.

وطبقاً لإحصاء لرويترز، تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.

المصدر: الميادين