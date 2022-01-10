الحلبوسي بعد إعادة انتخابه: مجلس النواب أدى التزامه الدستوري

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي الاحد أن “المجلس أدى التزامه الدستوري”.

وقال الحلبوسي في أول كلمة له خلال تسلمه رئاسة المجلس لدورة جديدة إن “البرلمان اتم الفعالية الديمقراطية وادى التزامه الدستوري”، وأضاف أن “العراقيين ينتظرون منا الكثير ونشكر من منحنا الثقة وسنكون على قدر الثقة”.

وانتخب مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة الأحد محمد الحلبوسي رئيسا له، لدورة ثانية على التوالي، كما انتخب حاكم الزاملي لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس وشاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني.

المصدر: السومرية