الحلبوسي بعد إعادة انتخابه: مجلس النواب أدى التزامه الدستوري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 00:24

الحلبوسي بعد إعادة انتخابه: مجلس النواب أدى التزامه الدستوري

منذ 2 ساعة 9 January، 2022
محمد الحلبوسي
العراق - عربي وإقليمي

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي الاحد أن “المجلس أدى التزامه الدستوري”.

وقال الحلبوسي في أول كلمة له خلال تسلمه رئاسة المجلس لدورة جديدة إن “البرلمان اتم الفعالية الديمقراطية وادى التزامه الدستوري”، وأضاف أن “العراقيين ينتظرون منا الكثير ونشكر من منحنا الثقة وسنكون على قدر الثقة”.

وانتخب مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة الأحد محمد الحلبوسي رئيسا له، لدورة ثانية على التوالي، كما انتخب حاكم الزاملي لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس وشاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني.

المصدر: السومرية

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