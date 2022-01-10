مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في حريق بمبنى سكني بنيويورك الأمريكية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 00:24

مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في حريق بمبنى سكني بنيويورك الأمريكية (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 9 January، 2022
أخبار موقع المنار

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