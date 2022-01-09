الأبيض: موجة أوميكرون في لبنان تتحول الى تسونامي

غرّد وزير الصّحة فراس الأبيض عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا :”تتحول موجة أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان إلى تسونامي، ولا يزال الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقرًا ويتم تعزيز قدراتها.”

واضاف “لقد تفاقم اخيرا النقص في الحليب والأدوية، وخصوصا تلك الخاصة بعلاج السرطان. لماذا وماذا بعد ذلك؟”.

وتابع “تم إصلاح عملية منح الموافقات المسبقة لدعم مصرف لبنان للمستوردين وأصبحت الآن هذه العملية رقمية بشكل جزئي، وقد أدى التوقف الموقت، إلى تأخير لا مفر منه في الشحنات.”

واشار الأبيض الى ان “الأمور الآن تعود إلى مسارها الصحيح، وخلال الأسبوع المقبل، سيتم تسليم كميات كبيرة من الحليب إلى الصيدليات. كما أن أدوية السرطان والأمراض المزمنة في الطريق وستصل قريبًا.”

ولفت الى ان “الجميع في وزارة الصحة يعمل بجد لضمان توافر الحليب والأدوية اللازمة على الرغم من الندرة الشديدة في الموارد.”

المصدر: مواقع اخبارية