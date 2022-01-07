التحكم المروري : حركة المرور ناشطة من خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 7 2022 - 10:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7247 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 ك2 إلى 21 آذار 2022
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: علاقة حزب الله بحركة أمل علاقة إستراتيجية ثابتة ومتينة
الشيخ قاسم: التفاهم مع التيار الوطني الحر قائم ومن الطبيعي أن تشوبه بعض الثغرات والإشكالات القابلة للحل والنقاش
الشيخ قاسم: حزب الله سيتعاون مع كل حلفائه في الإنتخابات النيابية بشكل طبيعي لأن تحالفاتنا عن قناعة
الشيخ قاسم للسعوديين: أنتم الإرهاب ونحن المقاومة ولن نقبل بالإساءة والإرهابي هو من يقتل الرأي المخالف ويعتدي على جيرانه
كتلة الوفاء للمقاومة: المقاومة هي أطهر ظاهرة والإرهاب نقيضها ومن الطبيعي كبح جماح كل مستجدٍ على حساب الكرامة الوطنية
الوفاء للمقاومة: نرحب بدعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار من أجل تحمل الجميع مسؤولية إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة الراهنة
الوفاء للمقاومة: نؤيد فتح دورة استثنائية لمجلس النواب حتى بدء الدورة العادية نظراً للحاجات الملحة وانتظام الدولة
عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش: الرئيس ميقاتي يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة
الرئيس السوري بشار الأسد في ذكرى الشهيد قاسم سليماني: كان يشكل خطراً على مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة
الرئيس الأسد: الشهيد سليماني عمل في كل مهمة على تقويض أسس استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة بالفرقة والفتنة
قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني في ذكرى قادة النصر: الجمهورية الإسلامية أسست المقاومة وتحملت إجراءات الحظر لعقود
قاآني: على الأميركيين الخروج من العراق وإلا فإن المقاومة العراقية ستخرجهم أذلاء ونحن نعرف كيف ننتقم لشهدائنا
قاآني: جبهة المقاومة تتقدم للأمام يوما بعد يوم وتفتح قلوب الشعوب لرفض العدوان بينما نرى جبهة الأعداء كيف تفشل وتندحر
نائب وزير الخارجية الإيراني يطالب كوريا الجنوبية بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمّدة لديها في ظل العقوبات الأميركية
منظمة الصحة العالمية: تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية حول العالم
رئيس كازاخستان: قوات إرساء النظام تبذل جهوداً حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق التي تشهد اضطرابات
وزارة الداخلية الكازاخستانية: مقتل 26 مسلحا وإصابة 18 بجروح بعد أيام من الاضطرابات التي تشهدها البلاد
الداخلية الكازاخستانية: تحرير جميع مناطق كازاخستان وتشديد إجراءات الحماية فيها مع إقامة 70 نقطة تفتيش في أنحاء البلاد
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة والعالم سيراقبون أي انتهاك لحقوق الإنسان وأي تمهيد للسيطرة على مؤسسات كازاخستان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية حول العالم
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية حول العالم
اسوشيتد برس: المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية تعيش حالة من الفوضى بسبب تفشي متحور أوميكرون
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
استشهاد شاب فلسطيني بنيران العدو في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري : حركة المرور ناشطة من خلدة باتجاه انفاق المطار
منذ 24 mins
7 January، 2022
انفاق المطار
خلدة
التعليقات
ذات صلة
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة متابعين للمعالجة
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه انفاق المطار
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح