القوات الكازاخية تخوض معركة في محيط “ألما آتا” كبرى مدن البلاد

أعلن رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف أن “معركة عنيفة تدور رحاها بين قوات الإنزال الجوي الكازاخية والعصابات المسلحة في ضواحي مدينة ألما آتا كبرى مدن البلاد”.

وقال توكاييف “نحن نعلم جيدا أنهم يثيرون الفوضى والشغب في الوقت الحالي في ألما آتا وفي مدن أخرى”، وتابع “يستولون على مواقع البنية التحتية والأهم من ذلك أنهم يستولون على المباني التي توجد بها أسلحة خفيفة”، وأشار إلى أنه “لجأ إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي طلبا للمساعدة”.

وأضاف توكاييف “بالنظر إلى أن هذه العصابات الإرهابية هي في الأساس دولية، فقد خضعوا لتدريب جاد في الخارج، ويجب أن ينظر إلى هجومهم على كازاخستان على أنه عمل عدواني”، وأضاف “طلبت من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدة كازاخستان في التغلب على هذا التهديد الإرهابي”، وتابع “تم الاستيلاء على مطار ألما آتا و5 طائرات بينها أجنبية”.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر/تشرين الثاني 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من ايار/مايو 1992، ويضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.

وتتخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة.

المصدر: روسيا اليوم