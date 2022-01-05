“الجهاد”: الاسرى في خندق متقدم دفاعا عن الأرض والمقدسات

هنأ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي الأسير المجاهد هشام أبو هواش وعائلته على الانتصار الكبير الذي حققه هشام في نزع حريته وكسر الاعتقال الإداري في سجون العدو الاسرائيلي.

ووصف السعدي هشام بأنه يمثل الشعب الفلسطيني كله، وأسير فوق العادة، يكشف زيف كيان العدو الذي يتغنى بحقوق الإنسان واحترام القوانين والشرائع الدولية، معتبراً أن انتصاره يصوب البوصلة نحو فلسطين والوحدة الوطنية، وجمع شتات الشعب في مواجهة الاحتلال.

وأضاف السعدي أن “هشام ورفاقه الذين سبقوه في هذه الملاحم البطولية في معارك الأمعاء الخاوية، ضد سياسة الاعتقال الإداري، هم في خندق متقدم دفاعاً عن الأرض والمقدسات، ودرعاً حصيناً لهذه الأمة”.

وأشاد السعدي “بالإرادة الفولاذية الصلبة للأسير هشام وإصراره على انتزاع حريته، والدعم المتواصل له من شعبنا وفصائله التي ساهمت في تحقيق هذا الانتصار”.

المصدر: فلسطين اليوم