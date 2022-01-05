اعتصام لاصحاب الافران امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتعديل سعر ربطة الخبز

اعتصم اصحاب الافران امام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في الوسط التجاري، بدعوة من اتحاد نقابات المخابز والافران، للمطالبة بتعديل سعر ربطة الخبز في ضوء التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء والذي لامس الثلاثين الف ليرة لبنانية.

وتخلل الاعتصام جمعية عمومية للاتحاد برئاسة نائب رئيس الاتحاد علي ابراهيم الذي تحدث عن “المعاناة التي يمر بها قطاع الافران، من الارتفاع الحاد للدولار، خصوصا ان 75 في المئة من المواد الاولية المستعملة في صناعة الخبز تدفع بالدولار اضافة الى الصيانة وقطع الغيار”.

وقال: “لقد اصبحنا على شفير الافلاس لعدم صدور تعرفة لربطة الخبز عن وزارة الاقتصاد والتجارة، في ضوء التطورات الحاصلة في سعر الدولار والمحروقات التي ترتفع مرتين او ثلاث مرات اسبوعيا، فلماذا لا يعدل سعر ربطة الخبز؟ لا سيما ان هناك معادلة تم اعدادها ويمكن تطبيقها كلما يطرأ تعديل على سعر عنصر من عناصر الكلفة الاساسية”.

واكد ان الافران “تريد اصدار تعرفة عادلة تمكنها من الاستمرار في العمل والانتاج من دون معوقات. علما اننا نعاني نقصا في الطحين المدعوم بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد، الامر الذي سيزيد المشاكل التي يرزح تحتها القطاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام