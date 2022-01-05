أميركا تبلغ عن أكثر من مليون إصابة جديدة بكورونا

أبلغت الولايات المتحدة عن رقم قياسي في يوم واحد لحالات الإصابة بكورونا، حيث وصلت إلى أكثر من مليون حالة جديدة.

تم الإبلاغ عن ما مجموعه 1082549 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، حيث يستمر المتحور أوميكرون شديد العدوى في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

ويرفع العدد اليومي الجديد العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء إلى 56 مليون وأكثر من 189 ألف حالة.

و تسبب الفيروس في وفاة 827748 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، اعتبارًا من 3 يناير، بلغ متوسط الحالات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة لمدة سبعة أيام 480273، وهو أعلى مقياس من هذا القبيل للحالات الجديدة في أي بلد تتبعه جامعة جونز هوبكنز.

وتم إدخال حوالي 98 ألف أميركي إلى المستشفى، وفقًا لمتوسط بيانات لمدة سبعة أيام من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اعتبارًا من 3 يناير، بزيادة 32% عن الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات