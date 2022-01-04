الاسير هشام ابو هواش ينتزع قرار حريته من سلطات الاحتلال الصهيوني

بعد اضراب عن الطعام لمدة مئة وواحد اربعين يوماً تمكن الاسير الفلسطيني هشام ابو هواش من انتزاع حريته من قبضة السجان الصهيوني بعدما قررت سلطات الاحتلال انهاء اعتقاله الاداري المتواصل منذ العام 2020 .

وفور اعلان القرار الصهيوني بالافراج عنه في الساسدس والعشرين من شهر شباط / فبراير المقبل، عمت الفرحة الكبيرة، منزل عائلة الأسير أبو هواش، حيث تدفق المواطنون الفلسطينيون الى منزله للتعبير عن فرحتهم بانتصار معركة الامعاء الخاوية التي خاضها، بالرغم من كل محاولات الاحتلال لثنيه عن مواصلة قراره بالاضراب والتي كان آخرها تجميد الاعتقال دون انهائه، وقد بلغ مرحلة صحية خطيرة أوصلته الى حال الغيبوبة المتقطعة وفقدان القدرة على النطق والحركة.

المصدر: قناة المنار