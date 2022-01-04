الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائم مع امطار متفرقة وثلوج على 1800 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائما صباحا مع ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستقر تدريجيا بدءا من يوم الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر وثلوج على ارتفاع 1700 متر كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد.

الأربعاء: غائم صباحا مع ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 20 و50 كلم/س، وتشتد أحيانا في شمال البلاد لتقارب 70 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج شمالا.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام