تدشين شبكة طرق سريعة في طهران قريبا

اعلن مساعد رئيس بلدية طهران للشرون الفنية والعمرانيةعباس شعباني عن تدشين اربعة طرق سريعة في العاصمة الايرانية في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة.

واوضح شعباني : ان ما بين هذه المشاريع، طريق “الشهيد نجفي رستكار” السريع الواقع جنوب شرق طهران والذي يبلغ طوله 6 كيلومترات وعرضه 76 مترا ويحتوي على ستة مسارات في كل تجاه، ويربط الطريق الدائري الجنوبي السريع “آزادكان” بطريق “الامام الرضا” السريع في جنوب شرق العاصمة، ويقلل من حركة الشاحنات داخل طهران.

واضاف: مشروع طريق “الشهيد شوشتري” السريع البالغ طوله 16.5 كيلومترا من المشاريع العملاقة لبلدية طهران والتي تكمل الطريق الدائري الشرقي لطهران.

واشار مساعد رئيس بلدية العاصمة الايرانية الى ان مشروع اتصال طريق “يادكار امام” السريع غرب طهران بطريق “الشهيد الشهيد شوشتري” شرق طهران ، ومشروع اتصاله بطريق “طهران – ساوه” السريع في الجنوب هما من المشاريع التي سيتم الانتهاء منها في الربع الاول من العام 2022.

كما لفت شعباني الى انه تم مؤخرا انجاز شبكة جسور (مجسرات) في تقاطع باقر آباد جنوب طهران، وكذلك شبكة جسور “ثامن” بجنوب شرق طهران.

المصدر: وكالة انباء فارس