مقتل طيار ومساعده في حادث تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا

أعلن الجيش الصهيوني اليوم الثلاثاء، مقتل طيارين خلال حادث تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب قبالة سواحل حيفا.

وأوضح بيان للجيش أن طيارين قتلا وأصيب آخر بجروح متوسطة خلال الحادث الذي شهدته سواحل حيفا الليلة الماضية، دون إعلان عن سبب الحادث.

وهرعت طواقم الإنقاذ وسيارات الإسعاف على طول شواطئ مدينة حيفا، كما تجمعت دوريات للشرطة وأخرى تابعة للجيش الصهيوني ، حيث أطلق قنابل ضوئية فوق شواطئ مدينة حيفا.

من جانبه أمر قائد سلاح الجو، الميجور جنرال أميكام نوركين، بوقف مؤقت للتدريبات في سلاح الجو الإسرائيلي، وأمر بتعيين فريق تحقيق للبحث في أسباب الحادث.

المصدر: وكالة سبوتنيك