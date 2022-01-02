زينب سليماني: لن ننسى دماء شهدائنا ما حيينا.. وسيجري تحرير العراق من الأمريكيين

شدَّدت زينب ابنة الشهيد الفريق قاسم سليماني على أنَّه سيجري تحرير العراق العظيم وجميع دول المنطقة من الأمريكيين، مؤكدةً أنَّه “لن يمر وقت طويل على انتقامنا للقادة الشهداء.”

وشددت زينب ابنة الشهيد سليماني عن اسرتها خلال الوقفة الاحتجاجية عند موقع استشهاد قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الاحد، على “اننا نقترب من افق الانتقام الشديد من الأعداء”.

وقالت إن “الشهيد سليماني كان يحب الشعب العراقي من صميم قلبه وكان يفكر كثيرا بعراق قوي يكون شوكة بعيون اعدائه كما كان أبو مهدي المهندس بطل الشعب العراقي الذي كرس حياته لتحرير الشعب العراقي”.

وأضافت، أنه “كان هناك رابطا آلهيا بين القائدين الشهيدين وشاء الله تعالى ان يدعوهما الى ضيافته معا لأن علاقتهما كانت ابدية”.

وأكدت زينب سليماني “أننا نقترب من افق الانتقام الشديد من الأعداء الذين تلطخت أيديهم بدماء قادة النصر”، مشيرة إلى أنه “ستتحول دموع الحزن إلى فرح بتحرير العراق من أمريكا”.

وتابعت: لن يمر وقت طويل على دموع الفراق حتى تتحول إلى دموع النصر بتحرير العراق ودول المنطقة من رجس المعتدين وسيأتي اليوم الذي نهنئ فيه بعضنا البعض.

وختمت زينب سليماني كلمة اسرة القائد الشهيد بالقول: نقول لأميركا من هذا المكان بأننا لن ننسى هذه الدماء. الموت لامريكا.

المصدر: وكالة يونيوز