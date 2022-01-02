باسيل: لا نريد العيش في دولة فاشلة.. ولن نلغي وثيقة التفاهم مع حزب الله بل نريد تطويرها

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة متلفزة أن “الجناح الكاذب بالثورة تلطى بشعار كلن يعني كلن ليستهدفنا نحن ولوحدنا بينما الشعار الحقيقي كان يجب ان يكون كلن إلا نحنا”، مضيفاً “نظامنا الأساسي معطل لأنه عندما عقد الطائف كان هدفه أن يظل لبنان محكوماً من الخارج”.

واضاف “هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية”.

وقال باسيل أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامه المحمي سياسيا من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية وكضابط قائد معركة قام بأكبر سطو منظم على اموال الناس، 7 دول اوروبية تلاحقه ومدعى عليه ببعضها ولكن في لبنان الملاحقة ممنوعة حيث يتم اقصاء القاضية التي تلاحقه ومنع قضاة اخرين من الادعاء عليه”، لافتاً إلى أن “التغيير الكبير يحصل بالحوار تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، والذي يعتقد انه قادر على عكسر غيره بالقوة ومن خارج الحوار، أدعوه لمراجعة تجربة الاخرين الى أين أوصلتهم وأوصلت البلد”.

وشدد على أنه “لا نريد ان نلغي وثيقة التفاهم مع حزب الله بل نريد ان نطورها”، وقال: “دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعمناها سياسيا لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالارواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لثتبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني”.

وتحدث عن العقوبات الاميركية عليه، مشيراً الى أنه تقدم بطلب حتى يرفعوا عنه العقوبات “الظالمة والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم، وأن يثبتوا ذلك بالمستندات بحسب القانون الاميركي قانون حرية المعلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية