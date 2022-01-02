اللواء سلامي: العدو يعمل على اضعاف ثقة الشعب الايراني

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، أن “العدو يسعى وراء اضعاف ثقة الشعب الايراني والايحاء بأنه يفتقر الى الثقة بالذات كي يتخذ الغرب نموذجاً نحتذي به”. وأضاف اللواء سلامي الأحد في مراسم المرحلة الثالثة من الاختبار السريري للقاح “نورا” في طهران، أن “العدو لجأ الى حرب اضعاف ثقة شعبنا والايحاء بأنه يفتقر الى الثقة بالنفس كي نتخذ الغرب نموذجاً أمثل نحتذي به”، مؤكداً أن “المسؤول الذي يعتمد على الطاقات والامكانيات المتوفرة سيكون قادراً على تحقيق النمو في المجتمع”.
وأضاف أن “ما یریده العدو هو تبعيتنا العلمية و الفكرية”، مؤكداً أننا “نخضع أمام المؤمنين لكن لن نستسلم للعدو بل نتحرك على اساس الاستقلال الثقة بالنفس. ومضى يقول لا ينبعي ان نكون مستهلكي التكنولوجيا بل علينا ان ننتج التكنولوجيا لعرض هويتنا الوطنية”.
وفی جانب اخر من تصریحاته، أشار الى عدد الوفيات الناجمة عن بفيروس كورونا في الدول الغربية، قائلاً إن “الاعداء باتوا مستسلمين امام كورونا بينما و بفضل الاسلام والقيادة الحكيمة تمكنا من مكافحة فيروس كورونا”.
واضاف ان “لقاح نورا يعتبر انجازا كبيرا وهو ثمرة الاف الساعات من العمل والجهود الدؤوبة”.
المصدر: ارنا