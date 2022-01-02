اللواء سلامي: العدو يعمل على اضعاف ثقة الشعب الايراني

وأضاف أن “ما یریده العدو هو تبعيتنا العلمية و الفكرية”، مؤكداً أننا “نخضع أمام المؤمنين لكن لن نستسلم للعدو بل نتحرك على اساس الاستقلال الثقة بالنفس. ومضى يقول لا ينبعي ان نكون مستهلكي التكنولوجيا بل علينا ان ننتج التكنولوجيا لعرض هويتنا الوطنية”.

وفی جانب اخر من تصریحاته، أشار الى عدد الوفيات الناجمة عن بفيروس كورونا في الدول الغربية، قائلاً إن “الاعداء باتوا مستسلمين امام كورونا بينما و بفضل الاسلام والقيادة الحكيمة تمكنا من مكافحة فيروس كورونا”.

واضاف ان “لقاح نورا يعتبر انجازا كبيرا وهو ثمرة الاف الساعات من العمل والجهود الدؤوبة”.