مراسل المنار : مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2022 - 01:58

مراسل المنار : مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 2 January، 2022
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