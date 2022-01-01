الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع يحذر الاحتلال من تداعيات تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 1 2022 - 19:20

الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع يحذر الاحتلال من تداعيات تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش

منذ 8 mins 1 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة