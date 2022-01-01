مشاركة مليونية في بغداد بإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس

أحيا الشعب العراق السبت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد القائد ابو مهدي المهندي ورفاقهما بغارة جوية اميركية قرب مطار بغداد، وسجل حضور مليوني للشعب العراقي بإحياء هذه المناسبة حيث ألقيت العديد من الكلمات التي نددت بالاحتلال الاميركي في العراق وطالبته بالانسحاب.

وبالمناسبة تحدث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، حيث أكد ان “الشهيد أبو مهدي المهندس سيبقى رمزنا وقائدنا ومنارة لنا وسيخلد اسمه على مر الدهور والأزمان”، وأشار الى ان “ذكرى استشهاد القادة هي ذكرى كل شهداء العراق”، وقال “أمة الحشد الشعبي هي بركة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس”، وتابع “كل الشكر والاحترام والتقدير الى ايران الإسلام التي ساعدت العراق بحربه على الإرهاب”.

من جهته، اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ان “جريمة المطار هي اعتداء صريح على سيادة العراق وجريمة نكراء بحق الحشد الشعبي”، وقال “نشكر الجماهير المشاركة في تظاهرة الرد المليوني لبقائهم على عهد القادة الشهداء، واليوم هو يوم الوفاء لقادة النصر الذين قضوا من خلال الجريمة النكراء على ارض مطار بغداد”، وتابع ان “الامام السيستاني بفتواه المباركة حمى العراق من المخاطر”، مطالبا “الحكومة بان تقوم بواجبها الكامل بتنفيذ انسحاب القوات الامريكية من البلاد”.

بدوره، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري إن “فتوى المرجعية الدينية والجمهورية الإسلامية دور كبير في تحقيق النصر على الإرهاب”، مضيفا ان “للشهيدين سليماني والمهندس دور كبير في تحقيق النصر على الإرهاب”، لافتا الى ان “الثأر لدماء الشهداء هو اخراج جميع القوات الأجنبية من العراق”.

من جهته، قال رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا إن “الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء”، وأكد ان “العراقيين انتصروا بفتوى الإمام السيستاني ودماء شباب العراق والموقف التاريخي للجمهورية الإسلامية الايرانية.

المصدر: قناة الغدير