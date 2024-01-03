الحاج قاسم سليماني هو سيد شهداء محور المقاومة الذي اصبح ايقونة على صدر كل حر وشريف في مختلف اصقاع العالم، فهو القائد القدوة، الذي يتمتع بالدراية والذكاء الحاد، ومهارة قل نظيرها بإستخدام الخطاب، اضف الى ذلك تمتعه بسمة البعد الرؤيوي لقراءته للامور، ولا ننسى الاخلاص والروحانية العالية التي كانت لديه، الى جانب مكارم الاخلاق كالتواضع والانسانية والتضحية.

في هذا الفيديو وفي موقف رؤيوي له يقول الشهيد سليماني إن”نقطة غزة في جنوب فلسطين ونقطة لبنان في شمال فلسطين تشكلان مركز إنتاج قلق وتوتر دائم للكيان الصهيوني ومقدمة لإنهياره”.

مونتاج : محمد عساف

المصدر: موقع المنار