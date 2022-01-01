لليوم 138.. الاسير ابو هواش يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل الأسير الفلسطيني هشام إسماعيل أبو هواش السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 على التوالي في سجون العدو الاسرائيلي رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

وقالت “هيئة الأسرى” إن “أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت”.

وأكدت الهيئة أن “وزن الأسير أبو هواش تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، ويعاني من حالة هزال عام وإنهاك، ما انعكس على حالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم”.

المصدر: فلسطين اليوم