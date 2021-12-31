مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الجمعة 31-12-2021

تَتداعى ساعاتُها ولم تَنطفئْ نيرانُها، حتى باتَ المُتداوَلُ معَ آخرِ لحَظاتِها: تنذكر وما تنعاد.

هي سنةٌ واِن كانت بكلِّ مآسيها المحليةِ والعالميةِ وكلِّ احداثِها صنيعةَ جبابرةٍ وطغاة، فانَ ضحاياها على امتدادِ المعمورةِ مُستضعفونَ وفقراء.

في لبنانِنا الحزينِ كلُّ الملفاتِ كانت معقدةً وكلُّ الخياراتِ مُعدَمَة، وكلما لاحَ بصيصُ املٍ اَعدمَه المتربصونَ الداخليونَ والخارجيونَ – من السياسةِ الى القضاء، ومن الاقتصادِ الى المال، حيثُ مالت الحالُ باللبنانيينَ الى حدٍّ لا يطاق، ولم يكن من سبيلٍ لمواجهةِ الحصارِ الاميركي الخليجي الظالمِ الا شريانُ مازوتٍ فرَضَه حزبُ الله، فحرّكَ عجلةَ الصبرِ والتحمّلِ عندَ اللبنانيينَ بعضَ الشيء ، معَ تكافلٍ اجتماعيٍ قلَّ نظيرُه في بلدِ المعجزات..

في فلسطينَ التي اَعجَزَت المحتل، ما زالَ سيفُ قُدْسِها مُصْلَتاً على رقابِ الصهاينة، وصرخةُ اسراها وعملياتُهم البطوليةُ تهزُّ امنَ المحتل..

في اليمنِ كانَ ما ليس يطاقُ من اجرامِ اهلِ العدوان، وصَمِّ الآذانِ العالميةِ عن انينِ اطفالِ ونساءِ اليمن، ولم يكن من مؤنسٍ لهم الا انجازاتُ الجيشِ واللجانِ التي اَدَّبت المعتدي، على املِ ان يَرِثَ العامُ الجديدُ بشائرَ النصرِ الحاسم..

سنةٌ كانت توأمَ وباءِ كورونا وراعيتَه، فاَرهقت العالمَ صحياً واقتصادياً، فيما الاوبئةُ السياسيةُ الى ازديادٍ بفعلِ مختبراتِ الشرِّ الاميركيةِ وكلِّ توابعِها في العالم.

ورغمَ كلِّ مآسيها ووضعِها العالِمَ على صفيحٍ ساخن، من اوكرانيا الى تايوان، لكنها سنةٌ اَحرقت اصابعَ رعاةِ الشرِّ فيها – اي الامريكيين – فكانت صورُ الانسحابِ من افغانستانَ عنواناً لمتغيرٍ كبيرٍ عسى ان يَحمِلَهُ العامُ الجديد…

المصدر: قناة المنار