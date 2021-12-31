طليس: ليكن 13 الحالي يوم غضب يعبر عن وجع السائقين

عايد رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، اللبنانيين برأس السنة، وتوجه في بيان الى العمال والسائقين: “عشية حلول عام 2022 مع ما رافق العام 2021 من معاناة طاولت الشعب اللبناني نتيجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار، نعاهدكم الاستمرار بالدفاع عن مصالحكم لفرض تنفيذ الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة بدعم القطاع وتطبيق القانون وكل ما من شأنه حماية العاملين فيه”.

وختم: “ليكن يوم الخميس في 13 الحالي يوم غضب يعبر عن وجع السائقين على جميع الاراضي اللبنانية مدعوما من الاتحاد العمالي العام والنقابات العمالية كافة وعموم الشعب المتضرر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام