عبد اللهيان: سيتم تعيين سفير جديد لايران في اليمن قريباً

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان ايران “ستواصل جهودها لرفع الحصار اللاإنساني عن اليمن”، مشيرا الى أنه سيتم تعيين سفير جديد للجمهورية الإسلامية في اليمن قريبا.

وقال وزير الخارجية الايراني الثلاثاء في تصريح صحفي على هامش مراسم تأبين السفير الايراني السابق في اليمن الشهيد حسن ايرلو التي اقيمت في مبنى وزارة الخارجية، “هناك من يفكر بتقسيم اليمن ، ونحن ضد تقسيم الدول الإسلامية، ومن اجل متابعة علاقات إيران مع اليمن ، سيتم قريباً تعيين سفير إيراني جديد وسيقيم في هذا البلد” موضحاً أنه “في الوقت الحاضر حافظ القائم بالاعمال الإيراني في اليمن على نشاط السفارة”.