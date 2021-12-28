الكرملين: التحضيرات جارية للقاء القمة الروسية الإيرانية المرتقب

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء، أن الاتصالات الروسية الإيرانية قائمة للتحضير للقاء القمة وزيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى روسيا. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اعلن في وقت سابق من الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، يعتزم التوجه إلى روسيا بداية العام الجديد بعد تلقيه دعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وأضاف جهرمي، أن هذه الزيارة “تأتي في إطار سياسة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوطيد وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة والتركيز على التعاون التجاري والاقتصادي”.

المصدر: سبوتنيك