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December 28 2021 - 00:16

إسبانيا تسجل معدلا قياسيا للإصابات الجديدة بكورونا

منذ 43 mins 27 December، 2021
أشخاص ينتظرون دورهم لإجراء فحص خاص بفيروس كورونا في مستشفى بمدريد
أخبار دولية - اسبانيا

أشخاص ينتظرون دورهم لإجراء فحص خاص بفيروس كورونا في مستشفى بمدريد.

سجلت إسبانيا معدلا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” حيث تجاوز المؤشر لأول مرة مستوى 1000 حالة لكل 100000 شخص حسب بيانات الأيام الـ14 الماضية.

وأفادت السلطات الصحية بارتفاع معدل الإصابات خلال الأيام الـ14 الماضية إلى مستوى 1206 حالات.

ومنذ الخميس الماضي رصدت السلطات المعنية 120 وفاة جديدة جراء المرض، ما رفع العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في إسبانيا إلى 89139 شخصا.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا على خلفية انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر عدوى من سابقاتها.

المصدر: رويترز

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