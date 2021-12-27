‏يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم الإثنين المقبل عند الساعة السادسة مساءً، ‏في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني والقائد الجهادي أبي مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء خلال احتفال يُقام في ثانوية المهدي (عج) – الحدت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2021 - 22:18

‏يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم الإثنين المقبل عند الساعة السادسة مساءً، ‏في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني والقائد الجهادي أبي مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء خلال احتفال يُقام في ثانوية المهدي (عج) – الحدت

منذ 13 mins 27 December، 2021
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