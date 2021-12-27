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December 27 2021 - 12:36

جديد آيفون.. هاتف بلا شريحة

منذ 32 mins 27 December، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

ذكرت تقارير إخبارية أن نسخا جديدة من هواتف آيفون، التي ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة ستكون بلا شريحة مادية، كما هو الحال في الهواتف الحالية.

وأوضح موقع “ماك رومرز” الذي يتابع التسريبات التقنية نقلا عن موقع برازيلي أن هاتف “آيفون 15 برو”، الذي من المتوقع أن يطلق خلال عامين، سيكون بلا شريحة، على الأقل في بعض الدول والمناطق، وقال إن التغيير في هذا المجال ربما يحدث في وقت أقرب.

وبدوره، نقل “ماك رومرز” عن مصدر لم يكشف هويته أن شركة أبل المصنّعة لهواتف آيفون نصحت شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بالاستعداد لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول سبتمبر 2022.

وأطلع المصدر الموقع على وثيقة تبدو صحيحة وتظهر الإطارة الزمني لهذه المبادرة، رغم أن الوثيقة لا تذكر أبل أو آيفون على وجه التحديد.

وفي إطار التحول الذي سيطرأ على شرائح الهواتف، ستشرع شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بتقديم نماذج “آيفون 13″، بلا شرائح، في الربع الثاني من عام 2022.

وتباع حاليا كميات من هواتف آيفون في متاجر أبل أو موقعها على الإنترنت بلا مكان للشريحة المادية، ويمكن للمستخدمين فعليا تفعيل الشريحة رقميا عن طريق الإنترنت.

وبالنظر إلى الموعد المفترض، أي سبتمبر 2020، فهذا يعني أن أبل عازمة على إزالة الفتحة المخصصة للشرائح في الهواتف، ابتداءً من آيفون 14.

المصدر: مواقع

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