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December 27 2021 - 12:36

“خطة كبرى” لمنع غرق الإسكندرية!

منذ 1 ساعة 27 December، 2021
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أنّ السلطات تعمل منذ سنوات على خطة كبرى لمنع تأثر الإسكندرية بالتغيّر المناخي وغرقها.

وقالت فؤاد في تصريح لقناة “النهار” المصرية إنّ “تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة غلاسكو الأخيرة عن غرق الإسكندرية كانت رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ”.

وأشارت إلى أنّ “جونسون ضرب مثالاً، وقال على سبيل المثال الإسكندرية وغيرها”.

وأضافت: “الإسكندرية من ضمن المناطق الأكثر حساسية والمهددة بالغرق هي والدلتا، وهذا بسبب التغيرات المناخية، وهناك سيناريوهات توضح متى تغرق الإسكندرية ومتى نتصدى لذلك”، لافتةً إلى أنّ الأراضي في الإسكندرية “منخفضة، وتعمل مصر  منذ سنوات على خطة كبرى لمنع التأثر بالتغيرات المناخية وغرق بعض المناطق”، مشيرةً إلى أنّ “مصر من أوائل الدول التي يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق بالتغيرات المناخية وتكشف عن الأماكن الجيدة للاستثمار بمجرد البحث عنها”.

وأكدت أنّ “هدف مصر من استضافة قمة المناخ القادمة هو تعرّف المواطن على أهمية الحفاظ على البيئة”.

المصدر: الميادين

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