نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 985 حالة إيجابية في رحلات بين 17 و23 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 17 و23 الحالي، وأظهرت النتائج وجود تسعمئة وخمس وثمانين (985) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 17/12/2021 كالآتي:(104 حالة إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (سبع حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة EW رقم 8980 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3332 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة هامبورغ: شركة EW رقم 7980 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 2429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 417 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)

رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة هامبورغ: شركة DE رقم 876 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (سبع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف: شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (عشرون حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 832 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 18/12/2021 كالتالي: (119 حالة إيجابية)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (خمس حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة كانو: شركة MEA رقم 567 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (سبع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (سبع حالات إيجابية)

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 210 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 1560 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (تسع حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 19/12/2021 كالتالي: (111 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة برشلونة: شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 832 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (إحدى وعشرون حالة إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة هامبورغ: شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية)

رحلة زيورتش: شركة LX رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 167 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (خمس حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة روما: شركة MEA رقم 232 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 210 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 234 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (ست حالات إيجابية)

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة UBD رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (ست حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 832 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 20/12/2021 كالتالي: (124 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (حالتان إيجابيتان)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (عشر حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة زيورتش: شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (أربع حالات إيجابية)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 210 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (عشر حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (ست حالات إيجابية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 832 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 21/12/2021 كالتالي: (143 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (اثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (عشر حالات إيجابية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (سبع عشرة حالة إيجابية)

رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (تسع حالات إيجابية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (ست حالات إيجابية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بريمن: شركة SR رقم 220 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 556 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 441 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 832 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 22/12/2021 كالآتي: (184 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (خمس عشرة حالة إيجابية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (عشر حالات إيجابية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (أربع عشرة حالة إيجابية)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

رحلة حلب: شركة Q6 رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)

رحلة شرم: شركة MEA رقم 7301 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7780 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 282 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 441 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (تسع حالات إيجابية)

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (تسع حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (أربع حالات إيجابية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 832 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة طهران: الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 309 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 1214 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 23/12/2021 كالآتي: (200 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ست حالات إيجابية)

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع عشرة حالة إيجابية)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (ست حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 433 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (سبع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 282 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة زيورتش: شركة GM رقم 850 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

26 رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 309 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (تسع حالات إيجابية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 321 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (تسع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة زيورتش: شركة LX رقم 222 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (سبع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 431 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة تبليسي: شركة MEA رقم 2286 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 556 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 2553 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 832 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 41987909 (حالة إيجابية واحدة)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام