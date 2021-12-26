بوتين: ردنا على توسع الناتو شرقا يعتمد على المقترحات التي سيقدمها خبراؤنا العسكريون

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، أن “الرد الروسي على توسع الناتو باتجاه الشرق يعتمد على مقترحات الخبراء العسكريين في البلاد”. وأكد بوتين، تصريحات لقناة “روسيا-1” حول الرد الروسي على توسع الناتو شرقا “ردنا قد يكون مختلفا تماما وسيتوقف على التوصيات التي سيقدمها خبراؤنا العسكريون”.

وأضاف بوتين “لم نقترح الضمانات الأمنية لإعاقة أو وقف شيئ في سياق العملية الدبلوماسية، ولكن إحراز نتيجة دبلوماسية تفاوضية سيتم تثبيتها قانونيا في الوثائق التي اقترحناها”، مشدداً “سنعمل على تحقيق ذلك على وجه التحديد”. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، أن مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإبعاد الأسلحة التي تهدد أمن روسيا عن حدودها ستكون القضية الرئيسية في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو.

وأعلن حلف الناتو والولايات المتحدة في وقت سابق، أنه سيتم عقد مفاوضات أمنية مع روسيا، لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، وكذلك شواغل واشنطن والغرب إزاء “الأنشطة الروسية” في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.

وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف “الناتو” ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري. وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من “تهديد روسي محتمل”، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك